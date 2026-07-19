 الأحد 19 يوليو 2026.. البورصة المصرية تتراجع بـ0.25% فى مستهل تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأحد 19 يوليو 2026.. البورصة المصرية تتراجع بـ0.25% فى مستهل تعاملات اليوم

أحمد نصر
نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 10:32 ص

تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.25% ليصل إلى 52802.04 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.38% ليصل إلى 17113.98 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 0.39% ليصل إلى 22975.49 نقطة.

وكانت أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 7.8 مليار جنيه.

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