يواصل نادي مانشستر سيتي جهوده لتأمين مستقبل لاعب خط الوسط الإسباني رودري من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تشهد تقدمًا يُذكر حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ذا أتليتك"، فإن إدارة النادي الإنجليزي تعمل منذ فترة على تمديد عقد رودري، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق اختراق يقربها من إتمام الاتفاق.

في المقابل، أكد التقرير أن ريال مدريد لا يضع رودري ضمن أهدافه في سوق الانتقالات، كما يشعر مسؤولو النادي الإسباني بالاستياء من استمرار التقارير الإعلامية التي تربط اسم اللاعب بالانتقال إلى "الميرينجي"، مؤكدين عدم وجود اهتمام بالتعاقد معه في الوقت الحالي.