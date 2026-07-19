3 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

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استشهد، اليوم الأحد، 3 مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة، وأصيب آخرون، بقصف مدفعي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال بمختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد سيدة وإصابة ابنتها وعدد من المواطنين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في «شارع كشكو» بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى وصول شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي، صباح اليوم، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو خلال ساعات الليل.

وحسب المراسل، فإنه تعذر انتشال ونقل الشهيدين، في حينه، بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف على الحي.

وفي سياق متصل، نوه أن مواطنين أصيبوا فجر اليوم، في قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي خانيونس، قال المراسل إن طفلة وصلت لمجمع ناصر الطبي، بعد اصابتها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خانيونس.

وضمن خروقاته المتصاعدة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي التفاح.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي قرية المصدر.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوبي مدينة خان يونس، كما شنت غارة على شمالي المدينة.

وأمس استشهد أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين في مجازر إسرائيلية، من بينها استهداف شقة سكنية بمدينة غزة.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الاحتلال قتل أكثر من 1027 فلسطينيًا منذ وقف إطلاق النار في القطاع، الساري بالعاشر من أكتوبر العام المنصرم.