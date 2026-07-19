إصابة 8 من البيشمركة بقصف إيراني استهدف شمال كردستان العراق

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أصيب 8 من عناصر البيشمركة الكردية اليوم الأحد بهجوم طائرة مسيّرة استهدف مقراً لحزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران في أربيل بشمال كردستان العراق.

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن أديب خالديان عضو قيادة حزب الحرية الكردستاني قوله، إن هجوما بطائرة مسيرة فجر اليوم استهدف مقر "جمشار" التابع لحزب الحرية بالقرب من مخيم دارشكران في محافظة أربيل، أسفر عن إصابة 8 من عناصر البيشمركة.

وأضاف، أن "إصابة 4 من عناصر البيشمركة خطيرة"، مشيرا إلى أن "طائرات المراقبة المسيرة تحلق باستمرار فوق مقراتنا وتجمع المعلومات".

ووفق الشبكة، تعرضت هذه القوة للقصف عدة مرات من قبل إيران وأسفرت الهجمات السابقة عن مقتل اثنين من عناصر البيشمركة وإصابة 26 آخرين.