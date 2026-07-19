الجيش الأمريكي ينهي موجة جديدة من الغارات الجوية على إيران

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه أنهى أحدث موجة من الغارات الجوية على إيران، والتي شملت استهداف الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني ردا على هجوم أسفر عن مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أيضا إنها ضربت "منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي الإيراني، والقدرات البحرية، ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة".

ولم تقدم إيران أي معلومات عامة عن خسائرها في العتاد جراء الحملة الأمريكية، التي تمر الآن بيومها الثامن في وقت تتنافس فيه الدولتان على السيطرة على مضيق هرمز، الممر الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره خمس إجمالي النفط والغاز الطبيعي المتداول في وقت السلم.