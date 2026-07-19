رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يقبل اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في موقعه

قبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتذار الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، عن عدم الاستمرار في موقعه.

وأعرب رئيس المجلس عن خالص تقديره للدكتور هاني إبراهيم لما بذله من جهود مخلصة وإسهامات مقدرة خلال فترة توليه مهام منصبه، مثمنًا ما قدمه من عطاء في خدمة المجلس، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

وأكد رئيس المجلس حرصه على انتظام سير العمل بالأمانة العامة واستمرارها في أداء مهامها بكفاءة، بما يدعم اضطلاع المجلس بولايته الدستورية والقانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.