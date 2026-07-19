روسيا تشن هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية على كييف

شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم إطلاق أكثر من عشرين صاروخا على أهداف في المدينة ومحيطها، وفقا لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تليجرام إنه تم الإبلاغ عن ضربات وأضرار في عدة مناطق وإن حرائق قد اندلعت. وأضاف أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح.

وسمع دوي عشرات الانفجارات، بما في ذلك الناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي، في جميع أنحاء وسط المدينة، وفقا لمراسل في مكان الحادث.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من أربع سنوات. وحذرت كييف مرارا وتكرارا من تضاؤل مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، والتي تُستخدم للدفاع ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية.