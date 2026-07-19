دلتا إيرلاينز تستأنف رحلاتها المباشرة بين مانيلا ولوس أنجلوس في عام 2027

أعلنت "دلتا إيرلاينز"، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة، إطلاق رحلات جوية مباشرة بين مانيلا ولوس أنجليس في العام المقبل.

وأفادت مؤسسة "إنفرا" التابعة لمطار نينوي أكينو الدولي الجديد، بأن "دلتا إيرلاينز" ستستأنف رحلاتها بين مانيلا ولوس أنجليس ابتداء من 28 مارس 2027، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا قبل أن تصير الرحلات يومية ابتداء من 7 يونيو، بحسب ما أوردته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم الأحد.

وستقوم شركة الطيران الأمريكية بتشغيل هذه الرحلات باستخدام طائرات إيرباص من طراز "إيه350-900".