اليوروبول: تفكيك شبكة يشتبه في تهريبها مهاجرين أفغان من تركيا إلى أوروبا

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول"، أنها فككت شبكة يشتبه في قيامها بتهريب البشر، حيث نقلت مهاجرين أفغان من تركيا، عبر البلقان إلى غرب أوروبا، في أعقاب عملية مشتركة مع السلطات البلغارية والصربية، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم من يزعم أنه زعيم الشبكة واثنين من رجال الشرطة.

وقالت الوكالة في بيان، إن الشبكة الإجرامية كانت تعمل منذ عام 2025، حيث نظمت حركة المهاجرين الأفغان من تركيا إلى بلغاريا قبل تسهيل عبورهم لصربيا ثم إلى دول غرب أوروبا، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في بلغاريا وصربيا، في إطار جهود أوسع نطاقا لمحاربة عملية تهريب المهاجرين المنظمة.

وتابعت الوكالة أن المحققين اعتقلوا 5 مشتبه بهم، من بينهم من يزعم أنه زعيم الشبكة واثنين من رجال الشرطة، اللذين اتهما بالمساعدة في عملية التهريب. وتحقق السلطات فيما يشتبه أنه دور رجلي الشرطة في تسهيل حركة المهاجرين عبر الطريق.