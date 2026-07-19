وزير المالية الباكستاني يصل الولايات المتحدة في زيارة تستمر 3 أيام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب إلى واشنطن مساء أمس السبت في زيارة تستمر 3 أيام، من المتوقع أن يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن التجارة والتمويل والاستثمار.

وأبلغت مصادر دبلوماسية صحيفة "دون" الباكستانية أن باكستان والولايات المتحدة ستستأنفان غدا الاثنين المفاوضات بشأن شراكة اقتصادية ثنائية أوسع نطاقا.

وأضافت المصادر أورانجزيب من المقرر أن يلتقي خلال زيارته مسئولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وصندوق النقد الدولي.

وسيتركز جانب رئيسي من الزيارة على مناقشة إطار اتفاقية تجارية ثنائية محتملة تهدف إلى توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات الرسوم الجمركية، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، وفرص الاستثمار، إلى جانب آفاق التعاون الاقتصادي الأوسع.

ومن المتوقع أيضا أن تتناول الاجتماعات مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سبل تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة واستثمارات القطاع الخاص في باكستان.

وتأتي زيارة أورانجزيب في وقت يواصل فيه مسؤولون باكستانيون وأمريكيون مفاوضاتهم بشأن نظام الرسوم الجمركية العالمي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل 2025 بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والذي فرض في البداية رسوما جمركية بنسبة 29% على الصادرات الباكستانية.

ونجح وفد باكستاني زار واشنطن في يوليو 2025 في إقناع المسئولين الأمريكيين بخفض الرسوم الجمركية المقترحة على الصادرات الباكستانية من 29% إلى 19%.