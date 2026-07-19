مهاجم إسبانيا عن أسعار تذاكر نهائي كأس العالم: «هذا عار»

هاجم بورخا إيجليسياس، مهاجم منتخب إسبانيا، الأسعار الجنونية لتذاكر نهائي كأس العالم وذلك قبل ساعات من خوض "لا روخا" نهائي المونديال أمام الأرجنتين.

ونشر إيجليسياس عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” صورة لمخطط توزيع مقاعد الاستاد المستضيف للنهائي، موضحًا عليها شرائح الأسعار المختلفة للتذاكر، وعلّق عليها بكلمة واحدة فقط "هذا عار"، في إشارة صريحة لرفضه القاطع لهذه الأسعار.

ويأتي تعليق نجم إسبانيا وسط موجة انتقادات واسعة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر النهائي بشكل غير مسبوق، حيث كشفت تقارير صحفية أن متوسط سعر التذكرة تجاوز 16 ألف دولار، بينما بدأت أرخص التذاكر المتاحة من حاجز الـ7 آلاف دولار، وهو ما جعلها الأغلى في تاريخ البطولة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإسباني، الباحث عن لقبه العالمي الثاني، مواجهة قوية أمام الأرجنتين حاملة اللقب، في ختام بطولة كأس العالم.

يذكر أن منتخب الأرجنتين توج بكأس العالم ثلاث مرات في أعوام 1978 و1986 و2022، ويحلم بلقب ثان على التوالي في أول نسخة موسعة للمونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا.