ضبط سائق توكتوك اعتدى على سيدة بسبب خلاف على الأجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي قائد مركبة توكتوك على إحدى السيدات بالضرب في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أنه بفحص الفيديو تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة كفر الدوار، بتاريخ 6 يوليو الجاري، من ربة منزل مصابة بسحجات متفرقة، أفادت بتعرضها للاعتداء من جانب سائق توكتوك أثناء استقلالها المركبة لتوصيلها إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وذلك إثر خلاف بينهما على قيمة الأجرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية مركبة التوكتوك الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على المركبة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.