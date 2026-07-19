ألمانيا تسعى لتوسيع موقع لها مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو

بدأ أعضاء لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، اليوم الأحد، دراسة طلبات إدراج مواقع جديدة على قائمة التراث الثقافي والطبيعي العالمي، خلال اجتماع يستمر نحو أسبوعين في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية حتى 29 يوليو الجاري، للبت في هذه التصنيفات المرموقة.

ويمثل ألمانيا في هذه الدورة مجمع "تسيليندورف" السكني الواقعة جنوب غربي برلين. ولا يتعلق الطلب بإدراج موقع جديد مستقل، بل بتوسيع موقع التراث العالمي القائم المعروف باسم "المجمعات السكنية الحداثية في برلين".

وقال الوزير المحلي لشئون البناء في ولاية برلين كريستيان جيبلر: "تمثل المجمعات السكنية الحداثية في برلين نماذج بارزة للتطوير الحضري، كما تعد كنزا عمرانيا وثقافيا يتمتع بوجاهة دولية"، مضيفة أن مجمع تسيليندورف يعد نموذجا رائدا على مستوى العالم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ويحظى هذا المجمع الذي شُيّدَ قبل نحو 100 عام وفق طراز باوهاوس، ويعرف شعبيا أيضا باسم "مجمع الببغاء"، بفرص جيدة للحصول على اعتراف اليونسكو.

وتدرج ست مما يعرف بـ"المجمعات السكنية الحداثية في برلين" على قائمة التراث العالمي منذ عام 2008، من بينها مجمع بريتس السكني الكبير في حي نويكولن، المعروف شعبيا باسم "مجمع حدوة الحصان"، إضافة إلى مجمع "سيمنس شتات" السكني الكبير. ويمتاز مجمع تسيليندورف بأنه ليس فقط محفوظا بصورة جيدة، بل إنه أيضا الأكبر مساحة بين جميع مجمعات برلين الحداثية. كما يضم المجمع شارعا تجاريا في محطة مترو "أونكل تومس هوته"، حيث كان مفهوم ربط مركز للتسوق مباشرة بمحطة قطار آنذاك فكرة ثورية وفريدة على مستوى العالم.

ومن بين أكثر من 30 طلبا جديدا، تسعى فرنسا أيضا إلى تسجيل شواطئ الإنزال في نورماندي ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. ففي السادس من يونيو/حزيران 1944، نزلت قوات الحلفاء على هذه الشواطئ خلال الحرب العالمية الثانية. ويشمل طلب الترشيح الشواطئ التاريخية الخمسة: يوتا، وأوماها، وجولد، وجونو، وسورد بيتش، إلى جانب مواقع تذكارية أخرى مرتبطة بعملية الإنزال.

وشكل يوم الإنزال بداية تحرير أوروبا من دمار حقبة النازية الألمانية من الجبهة الغربية. وضمت قوات الحلفاء آنذاك بشكل رئيسي أمريكيين وبريطانيين وكنديين وبولنديين وفرنسيين. وتوجه نحو 3100 زورق إنزال تقل أكثر من 150 ألف جندي إلى شمال فرنسا، ولقي آلاف منهم حتفهم.

ويعد الحفاظ المستدام على مواقع التراث العالمي أحد المحاور الرئيسية لاجتماع اللجنة. ويُصنف حاليا 53 موقعا على أنها مهددة بالخطر. وإلى جانب النزاعات المسلحة، تتعرض مواقع التراث العالمي بشكل متزايد لتهديدات ناجمة عن تداعيات التغير المناخي، فضلا عن أعمال البناء والكوارث الطبيعية. ولا يعد أي من مواقع التراث الثقافي البالغ عددها 52 موقعا أو مواقع التراث الطبيعي الثلاثة في ألمانيا مهددا بشكل مباشر.

وتضم قائمة التراث العالمي 1248 موقعا ثقافيا وطبيعيا مسجلا في 170 دولة، من بينها أهرامات الجيزة في مصر، والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، ومدينة ماتشو بيتشو التابعة لحضارة الإنكا في بيرو. ومن المتوقع أن تبت اللجنة في طلب الاعتراف بمجمع تسيليندورف في 27 يوليو الجاري.