 اليوم.. لجنة طاقة النواب تناقش 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. لجنة طاقة النواب تناقش 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول

علي كمال
نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 9:10 ص

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول وتنميتها واستغلالها.

وتشمل الاتفاقيات، التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، والتعاقد مع شركة "أي بي آر ساوث دسوق ليمتد" للعمل بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، إضافة إلى التعاقد مع شركة "برينكو شمال سيناء للبترول إنك" للعمل بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، وكذلك التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.


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