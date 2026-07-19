وزير العمل خلال تسليمه عقود عمل جديدة: مستمرون في فتح أسواق العمل الخارجية أمام عمالنا

سلم وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمقر الوزارة عقود عمل جديدة لعدد من الشباب المصري من المتخصصين في فني الصيانة الميكانيكية وفني الصيانة الكهربائية، للعمل في لبنان، ضمن فرص العمل التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي في بيروت، وفي إطار جهودها المستمرة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة عبر القنوات الرسمية.

وقبل تسليم العقود، راجع الوزير، بنفسه بنودها وتفاصيلها؛ للاطمئنان على استيفائها لجميع الحقوق والامتيازات المقررة للعمال، والتأكد من توافقها مع المعايير التي تضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة للعامل المصري بالخارج، مؤكدًا حرص الوزارة على حماية حقوق أبنائها منذ لحظة التعاقد وحتى مباشرة العمل.

وخلال مراسم تسليم العقود، أعرب الشباب، عن سعادتهم بهذه الفرص، موجهين الشكر إلى وزارة العمل على ما تبذله من جهود في توفير فرص تشغيل حقيقية وشرعية بالخارج، مؤكدين أن التقديم عبر الوزارة منحهم الثقة والأمان، وجنبهم الوقوع ضحية للسماسرة والوسطاء غير الشرعيين.

وأكد الوزير حسن رداد، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ويحفظ حقوق العمال المصريين، ويلبي احتياجات أسواق العمل في الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الوزير، مخاطبًا العمال: "أنتم تمثلون مصر في مواقع العمل بالخارج، ونثق في كفاءتكم وقدرتكم على تقديم الصورة المشرفة للعامل المصري، الذي يشهد الجميع بمهارته وانضباطه وإخلاصه في العمل، فكونوا خير سفراء لوطنكم، واحرصوا على الالتزام والانضباط، فنجاحكم يفتح الطريق أمام المزيد من فرص العمل لإخوانكم.".

وحث الوزير، العمال على التواصل المستمر مع مكتب التمثيل العمالي في لبنان في حال وجود أي استفسارات خلال فترة العمل.

وأضاف: "ما نعد به الشباب ننفذه على أرض الواقع، وسنواصل العمل على فتح المزيد من أسواق العمل الخارجية، بالتعاون مع شركائنا؛ لتوفير فرص تشغيل آمنة ولائقة عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية أو سماسرة يستغلون أحلام الشباب".

وأوضح الوزير، أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تواصل التنسيق مع أصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة لاستكشاف فرص تشغيل جديدة، بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل، ويعزز فرص تشغيل الكوادر المصرية المؤهلة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان المصري، وتوفير فرص عمل كريمة للشباب داخل مصر وخارجها.