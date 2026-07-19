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بعد مهرجان أهداف شهد تسجيل الفريقين 10 أهداف، حقق منتخب إنجلترا برونزية كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوز مثير على فرنسا بنتيجة 6-4 في مدينة ميامي الأمريكية.

تقدم الإنجليز بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلها ديكلان رايس وإزري كونسا وبوكايو ساكا "ثنائية" في الدقائق 3 و18 و37 و45+1.

وقلص الديوك الفارق في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها كيليان مبابي "ثنائية" وبرادلي باركولا في الدقائق 48 و54 و66.

ولكن المنتخب الإنجليزي قضى على آمال منافسه بهدف خامس سجله ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليكمل نجم أرسنال الهاتريك قبل أن يقلص عثمان ديمبلي الفارق مجددا بهدف رابع لفرنسا في الدقيقة 96.

واختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 98 ليحرز هدفه السابع في كأس العالم.