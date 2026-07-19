الصين تحث بريطانيا على حماية المستثمرين بعد تأميم بريتش ستيل

حثت الصين بريطانيا على حماية حقوق ومصالح المستثمرين الصينيين، وذلك بعد أن قامت الحكومة البريطانية بتأميم شركة بريتش ستيل، والتي كانت تخضع سابقا لسيطرة "مجموعة "جينجيه" الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم السبت، إن كيفية تعامل بريطانيا مع هذه القضية، بما في ذلك ترتيبات التعويضات، "ستؤثر بشكل مباشر على نظرة المستثمرين الصينيين لبيئة الاستثمار في المملكة المتحدة، كما ستؤثر على نظرة الرأي العام الصيني لمدى مصداقية الحكومة البريطانية"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار المتحدث إلى أن الصين والمملكة المتحدة ترتبطان باتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار، داعيا بريطانيا إلى احترام مبادئ السوق والالتزامات التعاقدية، في الوقت الذي تضغط فيه بكين من أجل التوصل إلى "حل مقبول للطرفين".

وأضاف المتحدث أن الصين تدعم الشركات في السعي للحصول على سبل تقاضي قانونية، مؤكدا أن بلاده تتابع التطورات عن كثب.