تأجيل معارضة صانعة المحتوى بطة ضياء على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة بث محتوى خادش لـ1 أغسطس

أجلت المحكمة الاقتصادية، معارضة صانعة المحتوى "بطة ضياء" على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، إلى جلسة 1 أغسطس المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت صانعة المحتوى "بطة ضياء" غيابيًا بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث محتوى خادش.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية صانعة المحتوى المعروفة بـ"بطة ضياء" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، لاتهامها ببث محتوى خادش للحياء.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة تهمة إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة، بالإضافة إلى إدارة حساب على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الوقائع.