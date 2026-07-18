حماس بعد قصف إسرائيلي على شقة سكنية في غزة: امتداد لحرب الإبادة الجماعية

قالت حركة حماس، إن قصف طائرات جيش الاحتلال شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة، عصر اليوم، أسفر عن استشهاد نحو خمسة مواطنين، بينهم طفلة.

وأضافت في بيان، مساء السبت: «هذا القصف يعد جريمة حربٍ متعمَّدة، وامتدادًا لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة الثلاث سنوات، باستهتار تام بالمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».

وتابعت: «هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الفاشي، وتعطّشه لدماء شعبنا الفلسطيني الأعزل، وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة، تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، مستغلاً حالة الصمت والعجز الدولي غير المبرر».

وذكرت حماس: «على الإدارة الامريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو، ووقف جرائمها المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، التزاماً بتعهداتها الواضحة».

ودعت حماس، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى «الاضطلاع بمسؤولياته في محاسبة الاحتلال وقادته مجرمي الحرب على جرائمهم المروعة بحق الإنسانية».