استشهاد لاعب منتخب فلسطين للناشئين فادي النعسان متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

استُشهد لاعب كرة القدم الفلسطيني الشاب فادي النعسان (17 عامًا)، السبت، متأثرًا بإصابته بالرصاص قبل أسبوع، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به مسؤولون وأفراد من أسرته.

وشيّع عشرات الفلسطينيين، بعضهم مرتديًا السواد، جثمان لاعب نادي «المغير» والمنتخب الفلسطيني للناشئين، من مجمع فلسطين الطبي في رام الله إلى مسقط رأسه في قرية المغير، حيث ووري الثرى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واتهم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على النعسان خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية المغير في 11 يوليو.

وقال والده، حمد الله النعسان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ابنه «كان يحب كرة القدم».

وأضاف: «عندما هاجم المستوطنون، سمع صرخات الفتيات والنساء، فتوجه إلى موقع الهجوم واستشهد».

من جانبها، قالت والدته، حنان، إن ابنها «كان طالبًا مجتهدًا في المدرسة، ومتميزًا في الرياضة، وكان يلعب كرة القدم، كما كان محبوبًا من الجميع»، مضيفة: «أسأل الله أن يتقبله شهيدًا».

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن النعسان أُصيب برصاصة متفجرة في الفخذ أدت إلى بتر قدمه، كما أصيب آخرون برصاص مطاطي أطلقته القوات الإسرائيلية، فيما أُصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام في رأسه بقنبلة صوتية.