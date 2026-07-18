صراع الأرقام يشعل المنافسة في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مجموعة من الأرقام المميزة لمنتخبي الأرجنتين وإسبانيا، قبل مواجهة المنتخبين في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، نسخة 2026.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين مساء غدٍ، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسرد «فيفا» عبر الموقع الرسمي مجموعة من أرقام المنتخبين، بدأها برقم رودري، لاعب وسط إسبانيا، والذي أكمل 648 تمريرة، وهو الرقم القياسي لأي لاعب في تاريخ كأس العالم، محطمًا رقمه القياسي السابق البالغ 638 تمريرة في نسخة قطر 2022.

كما أشار الاتحاد الدولي إلى رقم منتخب إسبانيا القياسي حيث لم يخسر المنتخب الإسباني في 37 مباراة متتالية، وهو رقم قياسي مشترك، منذ خسارته أمام كولومبيا في مارس 2024.

أكمل جناح إسبانيا، لامين يامال، أكبر عدد من المراوغات في هذه البطولة بـ 30 مراوغة، يليه الفرنسي كيليان مبابي (24)، ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور (23)، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي (22)، وأخيراً البلجيكي جيريمي دوكو (21).

سجلت الأرجنتين 19 هدفاً، بمعدل 2.71 هدفاً في المباراة الواحدة، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق واحد في كأس العالم منذ أن حققت البرازيل نفس الرقم في عام 1970، فيما سجلت إسبانيا 13 هدفًا، وهذا يزيد بهدفين عن أفضل رقم شخصي لها في كأس العالم.

سجلت الأرجنتين هدفين على الأقل في 13 مباراة متتالية، وهو رقم قياسي في كأس العالم، وترجع آخر مرة لم تسجل فيها هدفين في مباراة واحدة إلى خسارتها 2-1 أمام السعودية في افتتاحية كأس العالم قطر 2022.

كما سجل منتخب الأرجنتين في 16 مباراة متتالية، وهو رقم لم يتجاوزه سوى المجر (17 مباراة من 1934 إلى 1962)، وألمانيا (18 مباراة من 1986 إلى 1998)، وألمانيا (18 مباراة من 1934 إلى 1958)، والبرازيل (18 مباراة من 1930 إلى 1958).

حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في جميع مشاركاته السبع في كأس العالم الحالي، ليعادل الرقم القياسي الذي سجلته البرازيل عام 2002 لأكبر عدد من الانتصارات في كأس عالم واحدة، وقد يصبح فريق ليونيل سكالوني خامس فريق فقط يرفع الكأس بسجل 100% بعد أوروجواي في عام 1930، وإيطاليا في عام 1938، والبرازيل في عامي 1970 و2002.

حافظ أوناي سيمون على نظافة شباكه في ست مباريات من أصل سبع، وهو الرقم القياسي المسجل في تاريخ كأس العالم.

كما سجل أوناي سيمون رقمًا قياسيًا جديدًا في عدم استقبال أي هدف خلال كأس العالم في 650 دقيقة قبل أن يهزمه البلجيكي تشارلز دي كيتيلير في ربع النهائي.

تسعى إسبانيا، التي لم تستقبل سوى هدف واحد، إلى تسجيل رقم قياسي جديد لأقل عدد من الأهداف التي استقبلها فريق متوج، واستقبلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا هدفين لكل منها في طريقها إلى المجد في أعوام 1998 و2006 و2010 على التوالي.

سجلت الأرجنتين خمسة أهداف من خارج منطقة الجزاء، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق واحد في تاريخ كأس العالم، أحرز ليونيل ميسي هدفين منها، بينما سجل كل من جيوفاني لو سيلسو وجوليان ألفاريز وإنزو فرنانديز هدفًا واحدًا.

سجل ميكيل أويارزابال خمسة أهداف في هذه البطولة، معادلاً بذلك الرقم القياسي الإسباني في كأس العالم، والمسجل باسم إميليو بوتراجينيو بخمسة أهداف في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وديفيد فيا في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

قدم ليونيل ميسي أربع تمريرات حاسمة في هذه البطولة، وهو على بُعد تمريرة واحدة من الفرنسي مايكل أوليسي في سباق التتويج بلقب أفضل صانع أهداف، وبهذا، رفع ميسي رقمه في عدد مرات صناعة الأهداف في نسخ البطولة إلى ست.