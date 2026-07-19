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واصل كيليان مبابي نجم وقائد منتخب فرنسا معدلاته التهديفية المميزة، لينتزع عرش الهداف التاريخي لكأس العالم.

سجل مبابي هدفين في شباك إنجلترا ليقلص الفارق إلى 4-3 لصالح الأسود الثلاثة في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية لمونديال 2026.

بهذه الثنائي، رفع كيليان رصيده إلى 10 أهداف ليعتلي صدارة هدافي البطولة، متفوقا بفارق هدفين عن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الذي سيخوض المباراة النهائية أمام إسبانيا، مساء الأحد.

وأصبح قائد منتخب فرنسا الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، ليتجاوز ميسي الذي سجل 21 هدفا في 6 مشاركات مونديالية.

وأصبح النجم الفرنسي أيضا أول لاعب يسجل 9 أهداف على الأقل في نسخة واحدة بكأس العالم منذ جيرد مولر نجم منتخب ألمانيا الغربية في مونديال 1970 بالمكسيك.

يذكر أن مبابي فاز بجائزة الحذاء الذهبي لمونديال قطر 2022 برصيد 8 أهداف متفوقا على ميسي الذي سجل 7 أهداف.