مبابي: ميسي سيهز شباك إسبانيا في نهائي كأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشعل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا أجواء المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين حامل اللقب ضد إسبانيا بطل أوروبا، مساء الأحد، برسالة عن ليونيل ميسي نجم وقائد التانجو.

صرح كيليان عبر قناة إم 6 الفرنسية بعد مباراة الميدالية البرونزية أمام إنجلترا "بصراحة، كنت أفضل ألا أكون هداف كأس العالم بل التأهل للمباراة النهائية، والمنافسة على الفوز باللقب".

وبشأن الصراع المشتعل على جائزة الحذاء الذهبي لهداف مونديال 2026 ولقب الهداف التاريخي لكأس العالم، قال مبابي "ميسي يتألق ويقدم أداء رائعا، وسيسجل غدا أمام إسبانيا".

وأحرز قائد الديوك هدفين في شباك إنجلترا في مباراة انتهت بفوز مثير للإنجليز بنتيجة 6-4 لينتزعوا الميدالية البرونزية لأول مرة في مسيرتهم.

ورفع مبابي رصيده إلى 22 هدفا في 22 مباراة مونديالية، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم متفوقا بفارق هدف عن ميسي.

كما انتزع النجم الفرنسي صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف متفوقا بفارق هدفين عن ميسي أيضا.

وسبق أن حقق كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي لمونديال قطر 2022 بتسجيله 8 أهداف مقابل 7 لأيقونة الأرجنتين، ليونيل ميسي.

وعن الخسارة أمام إنجلترا، قال مبابي "لم نحترم قميص منتخبنا أو مدربنا في الشوط الأول، واستقبال 4 أهداف أيقظنا بين الشوطين، لنعود بقوة في الشوط الثاني".

وختم تصريحاته "كنا نريد توديع مدربنا ديديه ديشان بإنجاز أفضل، لكن هذه الخسارة لن تلغي إنجازاته معنا طوال سنوات"