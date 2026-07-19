«تمهيدا لحقبة زيدان» فرنسا تعلن رحيل ديشامب بعد 14 عاما مع الديوك

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن رحيل المدرب ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب بعد انتهاء مشوار الديوك في بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أنهى الديوك مشوارهم في مونديال 2026 بخسارة مثيرة أمام إنجلترا بنتيجة 4-6، لينتزع الإنجليز الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخهم.

وجه الاتحاد الفرنسي في بيان عقب اللقاء مباشرة الشكر إلى ديشامب، قائلا إنه ترك إرثا سيبقى خالدا بعد مسيرة بدأت في عام 2012 ودامت 14 عاما، قاد خلالها الفريق إلى 120 فوزا في 185 مباراة.

أضاف البيان "ما قدمه ديشامب على مدار ربع قرن للكرة الفرنسية لن ينسى، بعدما قاد المنتخب لاعبا للفوز بلقبي كأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000، وكرر الفوز بكأس العالم مدربا بعد 20 عاما إضافة إلى لقب دوري أمم أوروبا".

وأشار البيان "لقد حافظ ديشامب على مكانة المنتخب الفرنسي، وأبقاه دائما في أعلى درجات العالمية، وأسعد الملايين من الجماهير الفرنسية، وطور الكثير من قدرات الفريق".

ويستعد الاتحاد الفرنسي بهذا البيان لبداية حقبة جديدة بتسليم راية الديوك للمدرب زين الدين زيدان أحد نجوم الجيل الفائز بمونديال 1998، والذي يبقى متفرغا منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد الإسباني في 2021.