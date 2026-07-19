رئيس وزراء باكستان: نواصل تقديم الدعم لشعب جامو وكشمير حتى يتمكن من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير

ذكر رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، أن "باكستان ستواصل تقديم دعمها الدبلوماسي والسياسي والمعنوي الذي لا يتزعزع حتى يتمكن شعب جامو وكشمير من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير".

وفي رسالة اليوم الأحد بمناسبة "يوم انضمام كشمير إلى باكستان" قال شريف: "إن حكومة وشعب باكستان يحيون شجاعة وصمود وثبات شعب جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، في كفاحهم العادل من أجل تحقيق حقوقهم الأساسية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد".

وأضاف "يتم الاحتفال بيوم انضمام كشمير إلى باكستان، سنويا لإحياء ذكرى القرار التاريخي الذي اعتمده مؤتمر عموم جامو وكشمير الإسلامي في دورته في سريناجار في 19 يوليو 1947".

وتابع "لقد عكس القرار بالإجماع الطموحات السياسية الجماعية لمسلمي جامو وكشمير".