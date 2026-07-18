بيان أوروبي خليجي: نرفض أي قيود على الملاحة في مضيق هرمز

رفض الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، في بيان مشترك بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق.

وعارض الاتحاد الأوروبي ودول الخليج فرض تصاريح أو رسوم على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، بحسب التلفزيون السعودي الرسمي.

وأدان الجانبان بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية وأراضي عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن، مؤكدين أن تلك الهجمات عرّضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وشكلت انتهاكًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشدد البيان على رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، أو فرض تصاريح أو رسوم عبور على السفن، مؤكدًا أن حق المرور في المضائق الدولية لا يجوز تقييده أو إخضاعه لإذن أي دولة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة التجارة الدولية دون قيود، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق بينهما لحماية حرية الملاحة وأمن الشحن الدولي، مع تجديد الدعوة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.