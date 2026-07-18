كشفت سارة ياسين، حفيدة الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، أن والدها، المخرج ياسين إسماعيل ياسين، ورث عن والده عمارة كان يمتلكها في شارع محمد مظهر، وقام ببيعها بعد وفاة الفنان الراحل، ثم سدد 70 ألف جنيه قيمة الضرائب المستحقة، قبل أن يُقسّم ثمنها كإرث شرعي بينه وبين والدته.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن والدها تزوج عام 1973 في أحد فنادق الزمالك، مشيرة إلى أن والدته أنتجت له أول أفلامه، وهو فيلم «امرأة بلا قلب»، الذي شارك في بطولته نخبة من الفنانين.

واختتمت قائلة: «بيع عمارة محمد مظهر بعد وفاة جدي، وسداد الضرائب المستحقة، ثم تقسيم قيمتها بين والدي وجدتي، يؤكد أن الأسرة كانت تمتلك أصولًا وممتلكات، ولذلك لا أعتقد، بعد كل ذلك، أن يكون جدي أو والدي قد ماتا فقيرين».