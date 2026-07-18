المرشد الإيراني: انتهاك مذكرة التفاهم يؤكد أن البلطجة جزء لا يتجزأ من الأيديولوجية الأمريكية

قال المرشد الإيراني مجتبني خامنئي، إن انتهاك مذكرة التفاهم أثبت مجددًا عدم جدوى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبطلانه، موضحًا أن الشعب الإيراني لديه دروس لا تُنسى لمن وصفه بالعدو الأمريكي.

وأضاف في رسالة مكتوبة للشعب الإيراني نقلتها وكالة مهر، أن الانتهاك المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، يثبت للجميع مجددًا حقيقة أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يُعتد به.

وتابع: «هذا الانتهاك المتكرر يؤكد أن البلطجة والاستبداد والوحشية جزء لا يتجزأ من الأيديولوجية الأمريكية ومهنتها.. وانتهاك الشيطان الأكبر للعهود وثيقة دامغة أخرى على كذب أمريكا وعدم إمكانية الثقة بها».

وتابع: «الآن وقد سعى العدو الأمريكي إلى إشعال فتيل الحرب وتكبيده خسائر فادحة وعارًا أكبر، فليعلم أن الأمة الإيرانية العزيزة وجبهة المقاومة تُقدمان له دروسًا لا تُنسى، كما تجلّت شجاعة جنود الإسلام وحماسة أبناء الجنوب الشجعان في هذه الأيام».

ولفت إلى أنه على الشعب الإيراني في هذا الوقت التمسك بوحدة الكلمة والوحدة المقدسة على جميع مستويات الشعب والمسؤولين وفي جميع المجالات لتحقيق المثل العليا للثورة ولضمان كرامة واستقلال إيران، لا سيما في مواجهة من وصفه بالعدو الأمريكي المجرم والمخادع.

وتابع: «كما تم التذكير به مرارًا وتكرارًا، فإن الحفاظ على الوحدة وتجنب الانقسام والصراع، والاختلافات السياسية، وإبراز الاختلافات الاجتماعية واجبٌ عالمي.. والثقة بالمسئولين تضمن حماية مصالح إيران؛ ولا ينبغي أن يؤدي انتقاد أدائهم إلى ظلم الأبرياء أو إلى انهيار الوحدة والتلاحم الاجتماعي».