إيران تعلن تعليق الالتزام بالاتفاق المؤقت مع أمريكا لدى تبادل الضربات

صعدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء الشرق الأوسط، اليوم السبت، حيث تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافا عسكرية، في وقت احتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. وقال مفاوض إيراني إن طهران علقت التزامها باتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة.

ووسعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيدا من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردا على ذلك، أطلقت إيران صواريخ على دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بينها قطر، التي تتوسط في الحرب، والكويت، حيث تضررت إحدى محطات تحلية المياه.

وعانت المنطقة على مدى أيام من هجمات متبادلة في نزاع بات يتركز بشكل متزايد حول السيطرة على المضيق، فيما أدى انهيار وقف إطلاق النار المؤقت إلى غياب أي نهاية واضحة تلوح في الأفق للحرب التي بدأت قبل أكثر من أربعة أشهر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم إنها شنت هجماتها لليلة السابعة على التوالي، بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وضربت "مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية لوجيستية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، والقدرات البحرية".

وأفاد مسؤولون إيرانيون بأن الضربات الأمريكية الأخيرة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة مئات، فيما تم تسجيل خسائر بشرية جديدة، حين أقر الجيش الأمريكي أيضا بإصابة عدد إضافي من أفراده.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي إن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه قبل نحو شهر، وإيران الآن "لم تعد تطبقها".

ولم يرد حديث عن جهود وساطة.

وفي بيان صدر في وقت مبكر من اليوم السبت، زعم الجيش الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء محاولتهما عبور مسار ملغوم في مضيق هرمز. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، ونفت الولايات المتحدة هذا التقرير. وقالت سنتكوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح".

واستهدفت غارات جوية أمريكية محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن محطة بونجي لتحلية المياه تم تدميرها، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن نحو 10 آلاف شخص، كما تعرضت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الاستراتيجية الواقعة داخل مضيق هرمز لأضرار.

وأسفرت الضربات ليلة الجمعة- السبت عن تضرر نفقين وجسر، مما أدى إلى تعطيل أحد الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى بندر عباس، أكبر الموانئ الإيرانية، الواقعة بالقرب من أضيق جزء في مضيق هرمز، وفقًا لوكالة أنباء (إرنا). وأضافت الوكالة أن ثلاثة جسور تعرضت للقصف اليوم ، من بينها جسر يقع على أحد الطرق المؤدية إلى بندر عباس.

من جانبها، صعدت قوات الحرس الثوري الإسلامي من تحذيراتها للدول التي تستضيف قوات أمريكية، مؤكدة أنه ينبغي لها أن "تكون مستعدة لتلقي رد مماثل"، وفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأغلقت إيران المضيق فعليا أمام حركة الشحن بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير الماضي. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير ومنح إيران نفوذا كبيرا في المفاوضات. وارتفع سعر النفط يوم الجمعة فوق 86 دولارا للبرميل، مقتربا من أعلى مستوى له في شهر، حيث انخفضت عمليات العبور عبر المضيق إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وفقا لخدمة تتبع الشحن الدولي.