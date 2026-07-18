أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 5ر931 ألف معتمر، وذلك منذ بداية موسم العمرة في (15 من ذي الحجة) 1 يونيو 2026، حتى نهاية محرم 1448هـ، ( 30-6-2026 ) بنسبة نمو بلغت 5ر22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الوزارة ان عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة بلغوا أكثر من 27ر1 مليون معتمر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ووفقا لإحصائيات الفترة من 15 ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448هـ، أوضحت الوزارة أن 75% من معتمري الخارج قدموا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية، فيما قدم 25% عبر المنافذ البرية والبحرية، مضيفة أن باكستان جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين القادمين بواقع 200 ألف معتمر، تلتها إندونيسيا بـ 170 ألفًا، فيما جاء العراق في المرتبة الثالثة بـ 130 ألف معتمر.

وأضافت الوزارة أن منظومة العمرة تواصل تطوير خدماتها الرقمية والتشغيلية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تقديم تجربة عمرة أكثر يسرًا وجودة، منذ التخطيط للرحلة وحتى مغادرة المعتمر.