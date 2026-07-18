وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يبحثان هاتفيًّا الاوضاع في الشرق الأوسط

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، السبت، اتصالا هاتفيا من سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وسبق أن دانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، السبت، أن "هذه الهجمات العدوانية "تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.