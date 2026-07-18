أمين مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن جرائم حرب

وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، السبت، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بـ"جرائم حرب"، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن البديوي أكّد أن "ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البديوي، أن الاعتداءات الإيرانية تشكل جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، لما انطوت عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية، السبت، باعتراض 10 صواريخ قالت إنها كانت قادمة من إيران، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

من جانبها، أشارت البحرين إلى اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، السبت، بعد إطلاق صافرات الإنذار أربع مرات وسماع أصوات انفجارات في المنامة.

وفي الكويت، أعلنت السلطات تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني أدى إلى حريق وفصل عدد من وحدات التوليد احترازيًا، بعد استهداف محطة أخرى، الجمعة.