التعاون الخليجي: ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة وجرائم حرب تستوجب المساءلة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واستهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، والذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في دولة الكويت.

وأكد في بيان، مساء السبت، أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدًا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، لما انطوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وإمعان في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على أن مجلس التعاون يقف صفًا واحدًا مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومعربًا عن تمنياته للمصابين في دولة الكويت بالشفاء العاجل.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بما في ذلك الهجمات التي طالت عددًا من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.