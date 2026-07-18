إيران: الولايات المتحدة قصفت 95 موقعا بهرمزغان خلال 10 أيام

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أعلنت محافظة هرمزغان جنوبي إيران، السبت، أن الولايات المتحدة شنت خلال الأيام الـ10 الأخيرة هجمات على 95 موقعا في 12 مدينة بالمحافظة.

وقالت المحافظة، في بيان، بشأن الهجمات الأمريكية، إن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

وبدأت الولايات المتحدة أحدث هجماتها على إيران ليلة 7 - 8 يوليو الجاري، مستهدفة على وجه الخصوص مناطق جنوبي البلاد ومنشآت بنية تحتية فيها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.