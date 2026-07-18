مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وعُمان وتعرب عن تضامنها الكامل

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، بما في ذلك الهجمات التي طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، السبت، بأن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لهجوم معاد في ظل الاعتداء الإيراني على البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهجوم أدى لاندلاع حريق، مشيرة إلى فصل عدد من وحدات التوليد احترازياً حفاظاً على سلامة المحطة واستقرار الشبكة.

وأكدت تفعيل خطط الطوارئ واستمرار أعمال الإطفاء والإصلاح، داعية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خصوصاً خلال الفترة بين الساعة 11 صباحاً و5 مساءً.