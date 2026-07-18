قطر: استهداف إيران لمحطات الكهرباء والمياه في الكويت يتجاوز كل الخطوط الحمراء

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، السبت، أن استهداف محطات للكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت يتجاوز الخطوط الحمراء كافة، ويعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتؤكد الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بما في ذلك الهجمات التي طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.