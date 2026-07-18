السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ونظيرته الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس السيسي إلى تنزانيا، للمشاركة في قمة الطاقة الأفريقية، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي ودفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع.

وتأتي الاتفاقيات الموقعة تجسيدًا لحرص قيادتي البلدين على توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتنزانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية.