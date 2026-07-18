 عبير صبري تكشف لأول مرة معاناتها بعد الانفصال: لم أستطع النظر إلى المرآة - بوابة الشروق
السبت 18 يوليه 2026 6:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل مونديال 2026 ؟
النتـائـج تصويت

عبير صبري تكشف لأول مرة معاناتها بعد الانفصال: لم أستطع النظر إلى المرآة

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 18 يوليه 2026 - 6:02 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2026 - 6:02 م

كشفت الفنانة عبير صبري، لأول مرة عن تفاصيل الأزمة النفسية التي مرت بها عقب انفصالها، خلال استضافتها في برنامج "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة "المشهد".

وأكدت أنها فضلت الابتعاد عن الأضواء لعدة أشهر؛ لأنها لم تكن مستعدة نفسيًا لمواجهة الواقع الجديد، موضحة أنها عانت من نوبات هلع، ووصلت إلى مرحلة لم تكن قادرة فيها على النظر إلى المرآة بسبب حالتها النفسية.

وقالت: "كنت في حالة نفسية صعبة جدًا، عانيت من نوبات هلع، ووصلت لمرحلة عدم القدرة على النظر في المرآة؛ لأنني لم أكن أعرف ملامحي من شدة الألم، كنت مهزومة وأحاول إعادة صياغة نفسي من جديد".

وأضافت أن إيمانها بالله كان سببًا رئيسيًا في تجاوز تلك المرحلة، مؤكدة أنها تعلمت أن أفضل رد على من تسببوا في أذيتها هو الانسحاب الكامل من حياتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك