القيادة المركزية الأمريكية: مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أثناء تصدي القوات الأمريكية وشركائها لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأضافت القيادة المركزية في بيان، أنه لا يزال جندي آخر في عداد المفقودين.

وتابعت: «تم إجلاء أربعة جنود أمريكيين طبيًا إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروها لاحقاً. وعاد باقي الأفراد الذين خضعوا لفحوصات طبية لإصابات طفيفة إلى الخدمةۚ.

وذكرت القيادة المركزية أنه احترامًا لخصوصية عائلات القتلى، ستمتنع عن نشر أي معلومات إضافية، بما في ذلك هوياتهم، لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ ذويهم.

ويتعرض الأردن لهجمات إيرانية، تقول طهران إنها موجهة ضد أهداف أمريكية.