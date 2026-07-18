تايلاند تعزز المحادثات مع أمريكا وسط تنامي ضعط الرسوم الجمركية

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حثت تايلاند الولايات المتحدة على تسريع المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة المتبادلة، في إطار سعي بانكوك إلى التوصل إلى رسوم جمركية تنافسية والحصول على مزيد من الوضوح بشأن تحقيقين أمريكيين يتم إجراؤهما بموجب المادة 301، حسبما أفادت صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم السبت.

وأجرت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة التجارة التايلاندية، سوفاجي سوثامبون محادثات ثنائية مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن يومي 15 و16 يوليو.

وشملت اللقاءات كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، ونائب الممثل التجاري الأمريكي ريك سويتزر.

وقالت سوفاجي إن الهدف الرئيسي من الزيارة كان تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في المفاوضات بشأن اتفاق التجارة المتبادلة بين تايلاند والولايات المتحدة.

كما تابع الوفد التايلاندي مستجدات التحقيقين الأمريكيين بموجب المادة 301، وسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ووصفت سوفاجي المحادثات بأنها إيجابية، وقدّمت التهنئة للولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال.