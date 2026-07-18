ألمانيا: تطويق حريق حديقة موريتس الوطنية واستمرار جهود الإخماد

أعلنت إدارة منطقة بحيرات مكلنبورج شمال شرقي ألمانيا، اليوم السبت، تطويق الحريق المندلع في حديقة موريتس الوطنية.

وأوضحت الإدارة، أنه جرى إنشاء ما يُعرف بـ"حواجز مائية" للسيطرة على النيران. وتعمل هذه الحواجز على ترطيب التربة والأشجار في مساحات من الغابة التي لم تصل إليها ألسنة اللهب بعد، بما يمنع امتداد الحريق إلى مناطق جديدة.

وأضافت الإدارة، أن رقعة الحريق لم تشهد أي توسع حتى الآن، مشيرة إلى أنه، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن مشاهدة بعض أعمدة الدخان، فإن عددها يتناقص.

وقال المتحدث باسم الإدارة، إن تراجع عدد أعمدة الدخان يعني أيضًا انخفاض عدد بؤر النار والجمر المشتعل.

وبحسب الإدارة، جرى طلب مدفعي مياه تابعين لشرطة ولاية مكلنبورج - فوربومرن، إلى جانب وحدة متخصصة في مكافحة الحرائق من ولاية سكسونيا السفلى، وتتيح هذه المركبات مواصلة العمل حتى في ظل كثافة الدخان.

وتواجه عمليات الإطفاء صعوبات؛ لأن منطقة الحريق تضم ميدانًا سابقًا لتدريبات القوات المسلحة.

ولذلك تتركز جهود الإخماد النشطة في الجزء الشرقي من المنطقة، إذ إن العمل في الأجزاء الأخرى يُعد شديد الخطورة بسبب وجود ذخائر غير منفجرة.

وأوضح المتحدث الصحفي باسم الإدارة، أنه يمكن في بعض المناطق القريبة سماع انفجار بعض الطلقات النارية جراء الحرارة.