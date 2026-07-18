 عمرو أديب: عمالة الأطفال وصمة عار في مصر.. ورعايتهم جزء من الأمن القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب: عمالة الأطفال وصمة عار في مصر.. ورعايتهم جزء من الأمن القومي

أحمد علاء
نشر في: السبت 18 يوليه 2026 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2026 - 10:26 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا توجد مبادرات لدعم الأطفال والبحث عن الموهوبين منهم أو معالجة أي مشكلات تواجههم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن عدد الأطفال في مصر يُقدر بـ40 مليون طفل، متسائلًا: «أين الأطفال من الصرف والإنفاق.. من أبو الأطفال في مصر.. من مسئول عن ثقافتهم وتعليمهم وعلاجهم ورعايتهم وغير ذلك».

وتساءل عن كيفية حماية الأطفال في مصر ومواجهة أي مشكلات يواجهونها، وتابع: «آخر مرة شفت مسئول بيتكلم عن الطفل كان إمته.. آخر مرة شفت مجلس النواب بيتحرك في شيء لدعم الطفل كان إمته».

ولفت إلى أن عمالة الأطفال لا تزال وصمة عار في مصر، محذرًا من الندم على كل طفل لا تتم الرعاية به، بما يشكل تهديدًا لمستقبل المجتمع.


واستكمل: «لا تنظر للأطفال الذين يظهرون في الإعلانات لكن انظر لمن هم في القرى والنجوع وكيفية تغذيتهم وتنشئتهم ورعايتهم صحيًّا».

ولفت إلى الطفل فوق الجميع رغم أي انشغالات يمكن أن يكون مهمومًا بها المجتمع، متسائلًا عن دور الدولة في تنشئة الطفل وتثقيفه، وتابع: "فين مهرجانات الأطفال وقصور ثقافة الأطفال.. فين سينما الأطفال.. هل فيه أي برنامج تلفزيوني للأطفال.. فين ماما نجوى.. فين أبلة فضيلة".

وشدد على أن الأطفال يمثلون جزءًا من الأمن القومي، وهم من سيكونوا عماد المستقبل بعد عشر سنوات أو 15 سنة، ما يستدعي ضرورة الاهتمام بهم.

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