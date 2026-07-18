قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كان يعمل على توجيه التحكيم لإيصال المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم وتتويج ليونيل ميسي بالبطولة.

وأشار خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر "صدى البلد" إلى توقعه سيناريو مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي قبل حدوثه، قائلا: "قلت قبل المباراة هناك سرقة ستتم الليلة، الفيفا تريد وصول الأرجنتين للنهائي، ومنح ميسي كأس العالم، بالتحكيم فقط لا غير".

وشدد على أن المنتخب الأرجنتيني لم يقدم كرة قدم في مواجهته ضد منتخب مصر، قائلا: "الأرجنتين ملعبوش كورة في ماتشنا، إحنا المنتخب الوحيد اللي عرف يخلي الأرجنتين تركع على الأرض، ويتسحلوا على الأرض، لعبنا أحلى مباراة في البطولة، وأحسن أهداف اتسجلت، ومنها هدف زيكو الصحيح واللي أُلغي بأوامر من الفيفا".

وأضاف أن الهجمة الجماعية التي قادها هيثم حسن ثم صلاح و زيكو كانت عملا بديعا، مشددا أن هذا الهدف يُسجل في التاريخ، ولكن الفيفا لا ترغب في خسارة منتخب الفساد الأرجنتيني المدعوم من فيفا، وتسعى لوصولها للنهائي والتتويج بالبطولة.

وعبر عن أمله ودعواته لفوز المنتخب الإسباني بالبطولة في المباراة النهائية يوم الأحد، لافتا إلى أن إسبانيا تستحق اللقب بالنظر لأدائهم، ولكن "الفيفا أقوى" من الجميع.