نقابة ألمانية تطالب بتعديلات تشريعية لردع الاعتداءات على موظفي السكك الحديدية

في أعقاب الاعتداء الخطير على أحد أفراد الأمن التابعين لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، طالبت نقابة سائقي القطارات الألمان "جي دي إل" بتشديد العواقب القانونية المترتبة على هذه الحادثة.

ويُشتبه في أن راكب/36 عاما/ دخل في مشادة عنيفة مع المجني عليه /26 عاما/، وهو أحد أفراد الأمن التابعين لشركة السكك الحديدية الألمانية، البالغ من العمر 26 عامًا، أثناء عملية تفتيش للتذاكر. وكان الراكب دفع رجل الأمن ما أدى إلى سقوطه من القطار. ووقع الحادث مساء أمس الجمعة بينما كان القطار الإقليمي يسير بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة من مدينة أوفنبرج باتجاه كارلسروه، حيث ارتطم الرجل بعنف بباب القطار خلال المشادة، ثم سقط منه إلى الخارج. ولا يزال الشاب المجني عليه في حالة حرجة، فيما لا يزال سبب انفتاح باب القطار أثناء سيره غير معروف حتى الآن.

وفي تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر"، قال رئيس النقابة، ماريو رايس:" نحن بحاجة إلى صدور قرارات قضائية، وبحاجة إلى تعديلات تشريعية، وبحاجة إلى صلاحيات تمنحنا حق التدخل".

وأضاف أنه يجب أن يكون واضحًا لكل شخص في ألمانيا "أن الاعتداء على أي إنسان سيُعاقب عليه، وأنه سيترتب عليه عواقب رادعة تمنع الإقدام على مثل هذه الاعتداءات." وأشار إلى أن تصاعد أعمال العنف داخل القطارات بلغ مستوىً "هائلاً" ، لدرجة أن العديد من الموظفين باتوا يذهبون إلى عملهم وهم يشعرون بالخوف.

وكان الادعاء العام الألماني أعلن في وقت سابق عن التقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحق الراكب، غير أنه لم يتم الكشف بعد على وجه التحديد عن التهمة الموجهة للرجل. وكان الادعاء أشار في وقت سابق إلى أن القضية قد تندرج ضمن جريمة شروع في القتل أو التسبب في إصابة جسدية خطيرة.