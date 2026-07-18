مستقبل بوتشيتينو مع منتخب أمريكا ينتظر الحسم بعد المونديال

لا يزال مستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على رأس القيادة الفنية لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية غير محسوم، رغم انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لم يتخذ قراره النهائي بشأن استمرار المدرب صاحب الـ54 عامًا، رغم وجود بند يسمح بتمديد عقده حتى مونديال 2030.

وكان المنتخب الأمريكي قد ودع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام بلجيكا، لتنتهي رحلته في كأس العالم التي أقيمت على أرضه بمشاركة كندا والمكسيك.

وينتهي العقد الحالي لبوتشيتينو مع الاتحاد الأمريكي عقب نهاية كأس العالم 2026، فيما أشارت التقارير إلى أن القرار النهائي بشأن استمراره أو رحيله سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة.

وكان المدرب الأرجنتيني قد أكد في وقت سابق إمكانية استمراره مع المنتخب الأمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة، من أجل قيادة الفريق في مشوار التحضير لمونديال 2030.