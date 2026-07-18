الاتحاد يخرج من سباق ضم خالد الغنام ويركز على صفقتين أجنبيتين

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قرر نادي الاتحاد السعودي التراجع عن فكرة التعاقد مع خالد الغنام، جناح الاتفاق والمنتخب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فضلت إدارة الاتحاد توجيه ميزانية الفريق نحو التعاقد مع لاعبين أجانب، خاصة في ظل رغبة النادي في تدعيم مراكز أكثر أهمية.

وتأتي أولوية "العميد" حاليًا في ضم لاعب محور لتعويض رحيل البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى لاعب وسط يجيد أداء دور رقم "8" من أجل زيادة قوة الفريق في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات مع الاتفاق خلال الفترة الماضية للتعاقد مع الغنام، وحاول التوصل لاتفاق بشأن تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 50 مليون ريال.

ويستعد الاتحاد للموسم الجديد بمشاركة قوية في دوري روشن وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب خوض مواجهة الجزيرة الإماراتي في الملحق المؤهل للبطولة القارية.