«فيفا» يزيل 7 ملايين منشور مسيء خلال كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن نتائج مراجعة المنشورات السلبية والإساءات المتعلقة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل المباراة النهائية المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين مساء غدٍ، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح «فيفا» عبر الموقع الرسمي أن منظومة الحماية الرقمية المتاحة لجميع المنتخبات المشارِكة، حددت أكثر من 7 ملايين منشور يُحتمل أن يكون ضاراً أو مسيئاً، وإزالتها جميعًا.

كما اتخذ الاتحاد الدولي إجراءات بشأن أكثر من 200 ألف منشور وتعليق مسيء أو يحمل تهديدات منذ بداية كأس العالم 2026، مقابل 19600 في قطر 2022.

وأضاف البيان: «على امتداد كأس العالم 2026 عمل فريق خدمة فيفا للحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي على مراجعة وتقييم أكثر من نصف مليون رسالة رصدها الذكاء الاصطناعي وكانت موجهة إلى لاعبين ومدربين ومسؤولين».

وأتم: «أُحيل أكثر من 15000 من هذه الرسائل لاتخاذ إجراءات إضافية، كما أُحيل أكثر من 1000 تهديد جسيم إلى السلطات المختصة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون. ومنذ بداية البطولة، أشرفت الخدمة أيضاً على مراجعة أكثر من 53 مليون منشور وتعليق».