جيش الاحتلال: استهدفنا خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواتنا جنوبي لبنان

قال جيش الاحتلال، إنه هاجم فرقة من مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله اللبناني.

وذكر بيان لجيش الاحتلال، مساء السبت: «في وقت سابق من اليوم السبت، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للواء الكوماندوز، العاملة تحت قيادة الفرقة 36، طائرة مسيرة معادية في منطقة قرية طابان».

وأضاف: «مباشرة بعد الرصد، بدأ سلاح الجو، بتوجيه من القوات البرية، مسح المنطقة، ورصد فرقة من مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لتنظيم حزب الله، كانوا يختبئون بالقرب من المنطقة الأمنية، ومن هناك تم تشغيل الطائرة المسيرة».

وتابع: «في عملية سريعة، هاجم سلاح الجو المسلحين للقضاء على التهديد الذي يواجه قواتنا العاملة بالقرب من المنطقة».

ولفت إلى أن ما حدث يُعدّ انتهاكًا من جانب حزب الله، وقال إنه لن يسمح للحزب بإلحاق الأذى بالإسرائيل وقواتها.