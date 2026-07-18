الإطفاء العام بالكويت: فرقنا سيطرت على حريقين في موقعين مختلفين استهدفا بهجمات إيرانية معادية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد بدر إبراهيم، أن فرق الإطفاء تمكنت ظهر اليوم السبت من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك إثر استهدافهما ضمن الهجمات المعادية الناتجة عن العدوان الإيراني الذي استهدف البلاد.

وأضاف في بيان، أنه شاركت في الموقع الأول 5 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي فيما شاركت 3 فرق إطفاء في الموقع الثاني.

وأوضح بدر أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها أعمال المكافحة والسيطرة على الحريقين، وقد أسفر الحادث في الموقع الأول عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين في القطاع النفطي نتيجة تجدد استهداف الموقع أثناء عمليات المكافحة حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن فرق قوة الإطفاء العام تعاملت كذلك مع 3 حرائق متفرقة اندلعت نتيجة سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية وتمكنت من السيطرة عليها وإخمادها فيما اقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل أي إصابات.