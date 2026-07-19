استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة

- إصابة آخرين بقصف جوي غربي المدينة

استشهاد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الأحد، بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين وشقة في مدينة غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء، للأناضول، بوصول جثماني فلسطينيين استشهدا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أصيب فلسطينيون بينهم نساء وأطفال في غارة نفذتها مروحية إسرائيلية واستهدفت شقة في عمارة سكنية بشارع عيدية غربي مدينة غزة، وفق المصدر الطبي.

وفي سياق متصل، استهدفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينة غزة بالقذائف والرصاص، فيما طال قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحية إسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مصدر طبي بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانه في محيط مجمع حمد السكني، شمالي مدينة خان يونس.

كما ذكر شهود عيان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الشيخ ناصر ومحيط دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين في صفوف الفلسطينيين.

ويصف الفلسطينيون اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "وهم" في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من قصف وتوغل وتواصل إغلاق المعابر باستثناء السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه عن استشهاد 1127 فلسطينيا وإصابة 3643 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.